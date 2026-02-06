Honda Motor Aktie
WKN: 853226 / ISIN: JP3854600008
|Aussendung
|
06.02.2026 12:15:00
Honda-Aktie zieht an: Verlegung von Ersatzteillogistik-Niederlassung nach Traiskirchen
Angekündigt wurde ein Investment von 800.000 Euro von Honda in den Ausbau eines Hallenteils. Grund dafür sei, "den Standort gezielt auf die logistischen Anforderungen zuzuschneiden".
Lagerung und Distribution von Ersatzteilen
Der neue Honda-Standort im Logistics Park Tribus in Traiskirchen dient der Lagerung und Distribution von Ersatzteilen für Österreich, Tschechien, Ungarn, Slowakei, Serbien, Mazedonien, Bulgarien, Rumänien und Kroatien. Der Motorenproduzent ist laut Aussendung seit 1982 in Österreich vertreten und betreut seitdem von hier aus neben dem heimischen Markt auch Länder in Zentral- und Osteuropa.
Der Logistics Park Tribus umfasst rund 30.000 Quadratmeter an Logistik- und Produktionsflächen und liegt in unmittelbarer Nähe der Südautobahn (A2). Die Immobilie wurde von Propel Industrial in Partnerschaft mit Invesco Real Estate realisiert und in Zusammenarbeit mit regionalen Bauunternehmen sowie der Stadtgemeinde Traiskirchen umgesetzt.In Tokio kletterte die Honda-Aktie zwischenzeitlich um 3,20 Prozent auf 1'692 Yen.
ce/we/bel
APA
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Honda Motor Co. Ltd.
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: Honda Motor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
07.11.25
|Honda-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bei Honda fällt im ersten Halbjahr deutlich (dpa-AFX)
|
06.11.25
|Ausblick: Honda Motor legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: Honda Motor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Honda Motor Co. Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Honda Motor Co. Ltd.
|9,06
|4,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten: ATX im Minus -- DAX volatil -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende tiefer. Der deutsche Leitindex kann sich am Freitag nicht für eine Richtung entscheiden. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.