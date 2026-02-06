Honda Motor Aktie

Honda Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853226 / ISIN: JP3854600008

Aussendung 06.02.2026 12:15:00

Honda-Aktie zieht an: Verlegung von Ersatzteillogistik-Niederlassung nach Traiskirchen

Der Motorenproduzent Honda verlegt seine Österreich-Ersatzteillogistik-Niederlassung von Wiener Neudorf im Bezirk Mödling nach Traiskirchen im Bezirk Baden.

Dort werden rund 6.200 Quadratmeter Hallen- sowie etwa 500 Quadratmeter Bürofläche bezogen, teilte Bauprojektentwickler Propel Industrial am Freitag in einer Aussendung mit. Die Übergabe der Flächen sei mit Jänner erfolgt, der operative Start heuer im zweiten Quartal geplant.

Angekündigt wurde ein Investment von 800.000 Euro von Honda in den Ausbau eines Hallenteils. Grund dafür sei, "den Standort gezielt auf die logistischen Anforderungen zuzuschneiden".

Lagerung und Distribution von Ersatzteilen

Der neue Honda-Standort im Logistics Park Tribus in Traiskirchen dient der Lagerung und Distribution von Ersatzteilen für Österreich, Tschechien, Ungarn, Slowakei, Serbien, Mazedonien, Bulgarien, Rumänien und Kroatien. Der Motorenproduzent ist laut Aussendung seit 1982 in Österreich vertreten und betreut seitdem von hier aus neben dem heimischen Markt auch Länder in Zentral- und Osteuropa.

Der Logistics Park Tribus umfasst rund 30.000 Quadratmeter an Logistik- und Produktionsflächen und liegt in unmittelbarer Nähe der Südautobahn (A2). Die Immobilie wurde von Propel Industrial in Partnerschaft mit Invesco Real Estate realisiert und in Zusammenarbeit mit regionalen Bauunternehmen sowie der Stadtgemeinde Traiskirchen umgesetzt.

In Tokio kletterte die Honda-Aktie zwischenzeitlich um 3,20 Prozent auf 1'692 Yen.

ce/we/bel

APA

Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Honda Motor Co. Ltd. 9,06 4,02% Honda Motor Co. Ltd.

