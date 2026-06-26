Honda Motor Aktie
WKN: 853226 / ISIN: JP3854600008
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26.06.2026 07:49:30
Honda CEO apologises for company’s loss, wins investor backing at annual meeting
The company is seeking to recover from costly strategic missteps after posting its first annual loss in seven decades last monthWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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