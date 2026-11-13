Honda Motor Aktie
WKN: 853226 / ISIN: JP3854600008
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13.11.2026 11:42:02
Honda Is Spending $3 Billion on a New Ohio Plant. Here’s What It Means for Investors.
Honda Motor (NYSE:HMC) is spending $3 billion on a new manufacturing plant in central Ohio that will produce up to 240,000 vehicles annually and create more than 2,000 jobs. The facility is expected to begin production in 2029, bringing Honda's total U.S. manufacturing capacity to approximately 1.3 million vehicles annually.
Interestingly, Honda isn't building this factory for just electric vehicles. Instead, it plans to manufacture gasoline-powered vehicles, hybrids, and fully electric vehicles at the same facility. And it's a strategy that could serve the company well over the next decade.
Image source: Getty Images.
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