Honda Motor: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Honda Motor hat sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 29,50 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 21,44 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Honda Motor in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5 292,41 Milliarden JPY im Vergleich zu 5 392,76 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at