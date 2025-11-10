|
10.11.2025 06:31:29
Honda Motor hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Honda Motor präsentierte in der am 07.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Das EPS lag bei 0,60 USD. Im letzten Jahr hatte Honda Motor einen Gewinn von 0,430 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,69 Prozent auf 35,89 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 36,14 Milliarden USD gelegen.
