|
15.05.2026 06:31:29
Honda Motor legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Honda Motor hat am 14.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei -221,59 JPY. Ein Jahr zuvor waren 9,24 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Honda Motor im vergangenen Quartal 5 820,95 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Honda Motor 5 360,04 Milliarden JPY umsetzen können.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 106,060 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 178,93 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 21 796,61 Milliarden JPY gegenüber 21 688,77 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.