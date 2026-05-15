Honda Motor legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Honda Motor hat am 14.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -221,59 JPY. Ein Jahr zuvor waren 9,24 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Honda Motor im vergangenen Quartal 5 820,95 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Honda Motor 5 360,04 Milliarden JPY umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 106,060 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 178,93 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 21 796,61 Milliarden JPY gegenüber 21 688,77 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at