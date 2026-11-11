Honda Motor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Honda Motor hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16,91 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 29,50 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5 976,14 Milliarden JPY – ein Plus von 12,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Honda Motor 5 292,41 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at