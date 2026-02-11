Honda Motor öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Honda Motor hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 39,23 JPY, nach 66,44 JPY im Vorjahresvergleich.

Mit einem Umsatz von 5 342,98 Milliarden JPY, gegenüber 5 531,11 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,40 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at