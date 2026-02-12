Honda Motor: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Honda Motor hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,76 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,46 Prozent auf 34,68 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 36,30 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at