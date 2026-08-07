Honda Motor: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Honda Motor hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 115,84 JPY gegenüber 46,80 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 6 061,51 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5 340,27 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at