Honda Motor verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Honda Motor lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,970 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Honda Motor 38,04 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 36,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at