Honda Motor verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Honda Motor äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,600 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Honda Motor mit einem Umsatz von insgesamt 37,53 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,90 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,53 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at