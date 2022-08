Honda Motor: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Honda Motor präsentierte in der am 11.08.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2022 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,660 USD, nach 1,17 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,28 Prozent auf 28,98 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 32,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,839 USD prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 27,46 Milliarden USD umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at