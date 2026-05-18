Waters Aktie
WKN: 898123 / ISIN: US9418481035
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18.05.2026 22:31:19
Honda reports first loss since 1957 as it waters down EV strategy, but shares rise on 2026 forecasts
The Japanese carmaker pursued an aggressive switch towards electric vehicles that it's now trying to walk back. Despite posting its first loss since 1957, its share price spiked on more buoyant predictions for 2026.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Waters Corp.
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14.05.26
|S&P 500-Wert Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Waters-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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07.05.26
|S&P 500-Titel Waters-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Waters-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
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05.05.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
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05.05.26
|Optimismus in New York: So entwickelt sich der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)
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05.05.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
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05.05.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 beginnt Dienstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
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05.05.26
|Ausblick: Waters gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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30.04.26
|S&P 500-Papier Waters-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Waters von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
Analysen zu Waters Corp.
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Aktien in diesem Artikel
|Honda Motor Co. Ltd.
|7,21
|-5,23%
|RISE Inc.
|24,00
|-17,24%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|142,84
|-6,46%
|Waters Corp.
|285,00
|0,28%
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