Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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28.05.2026 07:19:25
Honda reports first loss since 1957 as it waters down EV strategy, but shares rise on 2026 forecasts
The Japanese carmaker pursued an aggressive switch towards electric vehicles that it's now trying to walk back. Despite posting its first loss since 1957, its share price spiked on more buoyant predictions for 2026.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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|Strategy (ex MicroStrategy)
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|Waters Corp.
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