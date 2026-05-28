Honda Siel Power Products: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Honda Siel Power Products hat am 26.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 26,54 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Honda Siel Power Products noch ein Gewinn pro Aktie von 35,65 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,54 Prozent auf 2,65 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Honda Siel Power Products 2,69 Milliarden INR umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 63,33 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 78,81 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,50 Prozent auf 8,65 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,90 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at