Honda Motor Aktie
WKN: 853226 / ISIN: JP3854600008
|
12.03.2026 09:46:51
Honda slumps to first annual loss since going public in the 1950s
Japanese carmaker is latest casualty from souring outlook for US electric vehicle sales
Nachrichten zu Honda Motor Co. Ltd.
|
12.03.26
|Honda slumps to first annual loss since going public in the 1950s (Financial Times)
|
24.02.26
|Honda suspends operations at Mexican plant over cartel rampage (Financial Times)
|
06.02.26
|Honda-Aktie zieht an: Verlegung von Ersatzteillogistik-Niederlassung nach Traiskirchen (APA)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: Honda Motor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
07.11.25
|Honda-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bei Honda fällt im ersten Halbjahr deutlich (dpa-AFX)
|
06.11.25
|Ausblick: Honda Motor legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: Honda Motor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Honda Motor Co. Ltd.

Aktien in diesem Artikel
|Honda Motor Co. Ltd.
|7,47
|-5,49%
|Honda Motor Co. Ltd. (Spons. ADRS)
|22,60
|-5,04%
