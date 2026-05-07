Honda Motor Aktie
WKN: 853226 / ISIN: JP3854600008
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07.05.2026 05:33:00
Honda storniert Elektroauto-Fabrik in Kanada, streicht E-SUV
Honda stellt das elektrische SUV Prologue ein. Zudem wird eine in Kanada geplante Fabrik für Akkus und E-Autos doch nicht gebaut.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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