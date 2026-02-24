Honda Motor Aktie
WKN: 853226 / ISIN: JP3854600008
|
24.02.2026 15:29:53
Honda suspends operations at Mexican plant over cartel rampage
Carmaker halts work in Guadalajara facility after killing of drug lord Nemesio ‘El Mencho’ OsegueraWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Honda Motor Co. Ltd.
|
15:29
|Honda suspends operations at Mexican plant over cartel rampage (Financial Times)
|
06.02.26
|Honda-Aktie zieht an: Verlegung von Ersatzteillogistik-Niederlassung nach Traiskirchen (APA)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: Honda Motor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
07.11.25
|Honda-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bei Honda fällt im ersten Halbjahr deutlich (dpa-AFX)
|
06.11.25
|Ausblick: Honda Motor legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: Honda Motor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)