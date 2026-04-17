Honda Motor Aktie
WKN: 853226 / ISIN: JP3854600008
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17.04.2026 03:34:12
Honda to shut two plants in China jointly owned with GAC, Dongfeng, magazine says
[TOKYO] Honda Motor will shut two internal combustion engine car plants in China and slash annual production capacity in the country to...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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