Honda Motor Aktie

Honda Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853226 / ISIN: JP3854600008

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17.04.2026 03:34:12

Honda to shut two plants in China jointly owned with GAC, Dongfeng, magazine says

[TOKYO] Honda Motor will shut two internal combustion engine car plants in China and slash annual production capacity in the country to...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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