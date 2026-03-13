Hit Aktie

WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002

13.03.2026 11:27:20

Honda warns of $16bn hit on its pivot away from EVs

Japan's Honda expects to book extra costs of almost $16 billion as it recalibrates its electric vehicle strategy. It blamed US policy changes and tariffs in part, as well as reduced competitiveness in Asia.
