Honda Motor Aktie
WKN: 853226 / ISIN: JP3854600008
|
13.03.2026 13:11:20
Honda warns of $16bn hit on its pivot away from EVs
Japan's Honda expects to book extra costs of almost $16 billion as it recalibrates its electric vehicle strategy. It blamed US policy changes and tariffs in part, as well as reduced competitiveness in Asia.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Nachrichten zu Honda Motor Co. Ltd.
|
12.03.26
|Honda slumps to first annual loss since going public in the 1950s (Financial Times)
|
24.02.26
|Honda suspends operations at Mexican plant over cartel rampage (Financial Times)
|
06.02.26
|Honda-Aktie zieht an: Verlegung von Ersatzteillogistik-Niederlassung nach Traiskirchen (APA)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: Honda Motor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
07.11.25
|Honda-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bei Honda fällt im ersten Halbjahr deutlich (dpa-AFX)
|
06.11.25
|Ausblick: Honda Motor legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: Honda Motor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)