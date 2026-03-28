Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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28.03.2026 16:19:20
Honda warns of $16bn hit on its pivot away from EVs
Japan's Honda expects to book extra costs of almost $16 billion as it recalibrates its electric vehicle strategy. It blamed US policy changes and tariffs in part, as well as reduced competitiveness in Asia.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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