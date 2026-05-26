Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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26.05.2026 11:06:00
Honestly, the SpaceX Prospectus Is Far Worse Than I Imagined
Based on several reports, the largest initial public offering (IPO) in stock market history, SpaceX, is less than three weeks from becoming a reality.Elon Musk's space and artificial intelligence (AI) conglomerate is seeking to raise approximately $75 billion and earn a $1.75 trillion valuation ahead of its expected June 12 debut. And thanks to recent rule changes by the Nasdaq exchange, SpaceX can be fast-tracked into the Nasdaq-100 after just 15 trading days. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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