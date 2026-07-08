HONEYSCO: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

HONEYSCO gab am 07.07.2026 die Zahlen für das am 31.05.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 51,89 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 62,42 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat HONEYSCO mit einem Umsatz von insgesamt 15,87 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,22 Prozent verringert.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 102,08 JPY. Im Vorjahr waren 133,92 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 56,18 Milliarden JPY – eine Minderung um 2,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 57,70 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at