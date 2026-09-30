HONEYSCO stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

HONEYSCO ließ sich am 29.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HONEYSCO die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 13,46 JPY. Im Vorjahresviertel waren 28,41 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 12,97 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,90 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at