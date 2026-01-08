HONEYSCO: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

HONEYSCO hat am 07.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 35,07 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HONEYSCO noch ein Gewinn pro Aktie von 35,84 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,15 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,01 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,18 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at