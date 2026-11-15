Honeywell Aerospace Aktie
WKN DE: A429HW / ISIN: US43849R1059
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15.11.2026 04:35:01
Honeywell Aerospace: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Honeywell Aerospace (NASDAQ:HONA) announced sales of $4.6 billion, up 2.4% organically year over year. Higher factory output and sustained commercial aftermarket demand helped offset component shortages across critical mechanical categories. Expanding factory capacity and diversifying supplier bases remain essential to converting a record $19 billion backlog (the unfulfilled order queue) into sales. Three things management said on the call stand out.
Management is qualifying alternative suppliers for key mechanical and electrical parts to reduce operational risks. Expanding secondary supply sources increases total production capacity and helps clear delivery bottlenecks across commercial and defense lines.
Construction of a $500 million, 300,000 square foot facility in Tempe, Arizona, will expand internal production capacity. Bringing complex machining in-house decreases reliance on external vendors and supports booked business across commercial and defense platforms.
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