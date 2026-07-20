Honeywell Aerospace Aktie
WKN DE: A429HW / ISIN: US43849R1059
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20.07.2026 15:42:47
Honeywell Aerospace Bags Landmark IndiGo Contract
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