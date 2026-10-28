Honeywell Aerospace Aktie
WKN DE: A429HW / ISIN: US43849R1059
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28.10.2026 21:22:37
Honeywell Aerospace Inc. Q3 Income Climbs
(RTTNews) - Honeywell Aerospace Inc. (AW8.F) released a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $726 million, or $2.29 per share. This compares with $644 million, or $2.03 per share, last year.
Excluding items, Honeywell Aerospace Inc. reported adjusted earnings of $2.21 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 2.4% to $4.644 billion from $4.533 billion last year.
Honeywell Aerospace Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $726 Mln. vs. $644 Mln. last year. -EPS: $2.29 vs. $2.03 last year. -Revenue: $4.644 Bln vs. $4.533 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 7.85 To $ 8.00
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|Honeywell Aerospace
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