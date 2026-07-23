Honeywell Aerospace Aktie
WKN DE: A429HW / ISIN: US43849R1059
|Ausblick
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23.07.2026 15:38:03
Honeywell-Aktie gesucht: Jahresziele nach Trennung von Luftfahrt-Sparte angepasst
Honeywell hatte seine Luftfahrtsparte unter dem Namen Honeywell Aerospace Ende Juni als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen abgespalten. Die neue Umsatzprognose für Honeywell Technologies liegt etwas niedriger als die bisherige. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll jedoch eher etwas stärker steigen als bisher gedacht.
Im zweiten Quartal erzielte Honeywell ohne die Luftfahrtsparte einen Umsatz von 5,2 Milliarden Dollar, rund drei Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um ein Zehntel auf 1,95 Dollar nach oben.
Anleger bewerteten das Gesamtpaket sehr positiv.
Die an der NASDAQ gelistete Honeywell-Aktie steigt zeitweise um 6,34 Prozent auf 247,77 Dollar.
/stw/nas/jha/
CHARLOTTE (dpa-AFX)
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