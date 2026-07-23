Honeywell Aerospace Aktie

Honeywell Aerospace für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A429HW / ISIN: US43849R1059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Ausblick 23.07.2026 15:38:03

Honeywell-Aktie gesucht: Jahresziele nach Trennung von Luftfahrt-Sparte angepasst

Honeywell-Aktie gesucht: Jahresziele nach Trennung von Luftfahrt-Sparte angepasst

Der Mischkonzern Honeywell setzt sich nach der Abspaltung seiner Luftfahrtsparte etwas andere Ziele für das laufende Jahr.

Der verbliebene Konzern mit dem Namen Honeywell Technologies erwartet für 2026 nun einen Umsatz von 19,8 bis 20 Milliarden US-Dollar (17,4 bis 17,5 Mrd Euro), wie er am Donnerstag zusammen mit seinen Zahlen des zweiten Quartals mitteilte. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll auf 8,05 bis 8,35 Dollar steigen. Binnen drei Jahren soll dieses Ergebnis etwa 12 Dollar erreichen.

Honeywell hatte seine Luftfahrtsparte unter dem Namen Honeywell Aerospace Ende Juni als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen abgespalten. Die neue Umsatzprognose für Honeywell Technologies liegt etwas niedriger als die bisherige. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll jedoch eher etwas stärker steigen als bisher gedacht.

Im zweiten Quartal erzielte Honeywell ohne die Luftfahrtsparte einen Umsatz von 5,2 Milliarden Dollar, rund drei Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um ein Zehntel auf 1,95 Dollar nach oben.

Anleger bewerteten das Gesamtpaket sehr positiv.

Die an der NASDAQ gelistete Honeywell-Aktie steigt zeitweise um 6,34 Prozent auf 247,77 Dollar.

/stw/nas/jha/

CHARLOTTE (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Umsatz hinter Erwartungen - Sparten-Verkauf und Honeywell Aerospace-Abspaltung im Juni
Spin-off vollzogen: Honeywell Aerospace an der Börse - was Anleger jetzt wissen müssen
Honeywell-Aktie: Über diese Dividende können sich Honeywell-Anleger freuen

Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com,Honeywell,SNEHIT PHOTO / Shutterstock.com

Nachrichten zu Honeywell Aerospace

mehr Nachrichten

Analysen zu Honeywell Aerospace

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Honeywell Aerospace 178,84 4,11% Honeywell Aerospace
Honeywell Technologies 203,00 -0,68% Honeywell Technologies

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:23 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen wenig veräandert -- ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX letztlich fester -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die Wall Street zeigt gut behauptet. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag bergab.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen