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WKN: 870153 / ISIN: US4385161066

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Bilanz im Blick 23.04.2026 22:08:00

Honeywell-Aktie in Rot: Umsatz hinter Erwartungen - Sparten-Verkauf und Honeywell Aerospace-Abspaltung im Juni

Honeywell-Aktie in Rot: Umsatz hinter Erwartungen - Sparten-Verkauf und Honeywell Aerospace-Abspaltung im Juni

Für die Aktionäre von Honeywell wurde es am Donnerstag spannend - das Unternehmen hat die Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel präsentiert.

Im ersten Geschäftsquartal 2026 hat Honeywell mehr verdient. Nach einem bereinigten Gewinn je Aktie von 2,21 US-Dollar vor Jahresfrist standen im aktuellen Berichtsquartal 2,45 US-Dollar beim EPS in den Büchern. Damit übertraf Honeywell die Analystenerwartungen, die sich im Vorfeld auf 2,32 US-Dollar je Aktie belaufen hatten. Der bereinigte operative Gewinn verbesserte sich überraschend, was neben ausgeklammerten Wertminderungen auch auf eine geringere gewichtete durchschnittliche Aktienanzahl zurückzuführen ist.

Allerdings brach das unbereinigte EPS um 35 Prozent auf 1,29 US-Dollar je Aktie ein. Grund dafür waren etwa Umschuldungen, der Konzernumbau und damit verbundene Wertminderungen bei zum Verkauf stehenden Geschäftsteilen. Unterm Strich brach der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um fast die Hälfte auf 821 Millionen Dollar ein.

Der Umsatz lag unterdessen bei 9,143 Milliarden US-Dollar und damit über dem Vergleichswert des Vorjahres (8,925 Milliarden US-Dollar). Hier hatten die Analystenerwartungen im Vorfeld bei 9,30 Milliarden US-Dollar gelegen.

Profitiert hat das Unternehmen dabei von steigenden Umsätzen, getragen von Preisanpassungen, der Einführung neuer Produkte sowie einer robusten Nachfrage in den Segmenten Gebäude- und Industrieautomation.

Verkauf von Sparten - Ausgliederung von Honeywell Aerospace

Honeywell treibt seine geplante Aufspaltung in drei eigenständige Unternehmen voran und kündigt an, dass die Abtrennung von Honeywell Aerospace voraussichtlich bis zum 29. Juni 2026 vollzogen sein wird. So erklärte Vimal Kapur, Chairman and CEO von Honeywell im Rahmen der Bilanzvorlage: "In diesem Quartal haben wir mit der Ankündigung des Verkaufs von Productivity Solutions and Services sowie Warehouse and Workflow Solutions die letzten Schritte unternommen, um unsere mehrjährige Portfolioumstrukturierung abzuschließen; beide Transaktionen werden voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2026 abgeschlossen sein. Darüber hinaus wird die Ausgliederung von Honeywell Aerospace nun voraussichtlich im dritten Quartal am 29. Juni abgeschlossen sein. Alle Akquisitionen, Veräußerungen, Ausgliederungen und Vereinfachungsmaßnahmen der letzten Jahre haben sowohl den Geschäftsbereich Aerospace als auch den Geschäftsbereich Automation als unabhängige, führende Unternehmen für eine vielversprechende Zukunft positioniert, und wir freuen uns darauf, bei den bevorstehenden Investorentagen im Juni mehr darüber zu berichten", schloss Kapur.

In dem Lagerlogistik-Bereich hatte Honeywell 2025 rund 935 Millionen Dollar Umsatz erzielt. Was American Industrial Partners nun bezahlt, ist nicht bekannt. Es handele sich um ein reines Bargeschäft, hieß es am Donnerstag.

So bewegt sich die Honeywell-Aktie

Die Honeywell-Aktie zeigte sich im Handel an der NASDAQ letztlich 2,56 Prozent schwächer bei 214,34 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Martina Köhler, Benedict Kurschat, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.at mit Material von dpa-AFX

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Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com

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