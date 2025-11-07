Honeywell Automation India stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Honeywell Automation India äußerte sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 135,13 INR, nach 130,18 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,49 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 10,24 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at