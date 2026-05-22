Honeywell Automation India verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Honeywell Automation India veröffentlichte am 20.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 180,60 INR gegenüber 158,26 INR im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,94 Prozent auf 11,81 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,15 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 167,92 INR sowie einem Umsatz von 11,64 Milliarden INR gerechnet.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 593,81 INR beziffert. Im Vorjahr waren 592,15 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 46,82 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 11,94 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 41,82 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at