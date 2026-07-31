Honeywell Automation India verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Honeywell Automation India hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 170,45 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 140,95 INR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Honeywell Automation India mit einem Umsatz von insgesamt 12,04 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,83 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 1,80 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at