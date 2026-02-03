Honeywell Automation India: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Honeywell Automation India hat am 02.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 137,08 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Honeywell Automation India noch ein Gewinn pro Aktie von 149,35 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,14 Prozent auf 11,69 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,91 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 178,30 INR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 12,44 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.at