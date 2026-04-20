Brady Aktie

Brady für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 900104 / ISIN: US1046741062

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20.04.2026 15:51:33

Honeywell Dumps Productivity Unit In $1.4 Billion Deal With Brady

Honeywell to sell its Productivity Solutions and Services business to Brady for $1.4 billion. Deal expected to close in late 2026. ...Full story available on Benzinga.comWeiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
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