Brady Aktie
WKN: 900104 / ISIN: US1046741062
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20.04.2026 15:51:33
Honeywell Dumps Productivity Unit In $1.4 Billion Deal With Brady
Honeywell to sell its Productivity Solutions and Services business to Brady for $1.4 billion. Deal expected to close in late 2026. ...Full story available on Benzinga.comWeiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
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