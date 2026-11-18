International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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18.11.2026 05:59:02
Honeywell International vs. Vertiv: Which Industrials Stock Is a Better Buy for 2027?
As global data needs surge alongside industrial modernization, Honeywell International (NASDAQ:HON) and Vertiv Holdings Inc. (NYSE:VRT) represent two different ways to play the infrastructure boom. Which stock is the better long-term buy?
Honeywell International is an arm of the legacy conglomerate, focusing on automation, while Vertiv specializes in the cooling and power systems essential for data centers. Both are vital to the modern economy, but they offer vastly different growth profiles. Investors must weigh the stability of an established industrial giant against the high-speed expansion of a digital infrastructure specialist.
Honeywell International designs mission-critical solutions around building automation. It serves diverse clients including refineries, hospitals, and power grids.
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|International Public Partnerships Ltd
|1,41
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|Vertiv Holdings
|176,88
|3,25%
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