Honeywell Technologies Aktie
WKN DE: A42C19 / ISIN: US4385162056
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05.09.2026 04:15:00
Honeywell Is Now Three Companies. Here's Which Piece I'd Actually Own.
Wall Street goes through cycles. One that recurs with some regularity is the shift between conglomeration and corporate separations. Right now, conglomerates are separating, creating multiple businesses from one. Honeywell is a good example of this trend, with the conglomerate breaking into Honeywell Technologies (NASDAQ: HON), Solstice Advanced Materials (NASDAQ: SOLS), and Honeywell Aerospace (NASDAQ: HONA). If you are thinking about buying one of these three companies, you may want to consider following the CEO who orchestrated the corporate split. Here's what you need to know.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Honeywell Technologies
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04.09.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
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04.09.26
|Handel in New York: Dow Jones legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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02.09.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones schlussendlich fester (finanzen.at)
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02.09.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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02.09.26
|Mittwochshandel in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Mittwochmittag steigen (finanzen.at)
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02.09.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
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01.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
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31.08.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones beendet den Montagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu Honeywell Technologies
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Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.