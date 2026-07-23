Honeywell Technologies Aktie
WKN: 870153 / ISIN: US4385161066
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23.07.2026 19:50:33
Honeywell Raises EPS Outlook, Cuts Sales Forecast After First Post-Split Earnings
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