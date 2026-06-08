Honeywell Aktie
WKN: 870153 / ISIN: US4385161066
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08.06.2026 17:31:13
Honeywell Reaffirms 2026 Outlook Ahead Of Aerospace Spin-Off
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