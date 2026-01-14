Honeywell Aktie
WKN: 870153 / ISIN: US4385161066
|
14.01.2026 13:24:27
Honeywell Says Quantinuum Plans Confidential IPO Filing
(RTTNews) - Honeywell International Inc. (HON) on Wednesday said its majority-owned quantum computing unit, Quantinuum LLC, plans to confidentially file with the U.S. Securities and Exchange Commission for a potential initial public offering.
The company said the number of shares and price range for the IPO have not yet been determined.
Honeywell shares rose more than 1% in pre-market, after closing at $210.28 on Tuesday, up 0.81%.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Honeywell
|
14.01.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Honeywell stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
09.01.26
|NYSE-Handel: Dow Jones am Freitagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
09.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Honeywell-Aktie: So viel hätte eine Investition in Honeywell von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
08.01.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
08.01.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
08.01.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones in Grün (finanzen.at)
|
07.01.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Honeywell
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!