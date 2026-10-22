Honeywell Technologies Aktie
WKN: 870153 / ISIN: US4385161066
|Breite Nachfrage
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22.10.2026 16:45:39
Honeywell Technologies-Aktie niedriger: Angehobene Ziele lassen Anleger gelassen
Honeywell Technologies ist aus dem Mischkonzern Honeywell hervorgegangen, der Ende Juni seine Luftfahrtsparte abgespalten hatte. Beide Unternehmen arbeiten seit dem dritten Quartal eigenständig. In den drei Monaten bis Ende September setzte Honeywell Technologies fast 5 Milliarden Dollar um, rund ein Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Organisch betrug das Plus 7 Prozent. Positiv hätten sich dabei auch höhere Preise ausgewirkt, hieß es.
Konzernweit kletterte der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) im Berichtszeitraum um gut ein Drittel auf 2,27 Dollar. Dies war laut Chef Kapur mehr als vom Management erwartet, weshalb er auch hier das Jahresziel erhöhte. Angepeilt ist jetzt für diese Kennziffer eine Bandbreite von 8,40 bis 8,45 Dollar (zuvor 8,05 bis 8,35 USD). Die starke Entwicklung gebe ihm "große Zuversicht in unsere langfristige Strategie und die Fähigkeit, unsere Ziele für 2029 zu erfüllen", ergänzte der Konzernchef.
/tav/men/stk
CHARLOTTE (dpa-AFX)
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