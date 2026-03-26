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26.03.2026 10:02:14
Hong Kong bourse plans micro futures on Hang Seng, tech index
Micro futures would offer a cheaper way to hedge or gain exposure to Hong Kong’s key benchmark indexesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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