Hong Kong Exchanges and Clearing: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hong Kong Exchanges and Clearing präsentierte in der am 29.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,61 Prozent auf 4,86 Milliarden HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,20 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2,12 HKD gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 4,93 Milliarden HKD geschätzt worden war.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 9,48 HKD sowie einen Umsatz von 20,66 Milliarden HKD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at