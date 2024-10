Hong Kong Exchanges and Clearing hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Hong Kong Exchanges and Clearing veröffentlichte am 23.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 2,49 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hong Kong Exchanges and Clearing 2,33 HKD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 5,37 Milliarden HKD gegenüber 5,08 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at