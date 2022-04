Hong Kong Exchanges and Clearing legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hong Kong Exchanges and Clearing hat am 27.04.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,269 USD gegenüber 0,390 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 597,8 Millionen USD, gegenüber 767,3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 22,09 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at