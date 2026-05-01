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01.05.2026 06:31:29
Hong Kong Exchanges and Clearing legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Hong Kong Exchanges and Clearing hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,63 CNY gegenüber 3,02 CNY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,27 Milliarden CNY – ein Plus von 13,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hong Kong Exchanges and Clearing 6,41 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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