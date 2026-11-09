Hong Kong Exchanges and Clearing legte Quartalsergebnis vor

Hong Kong Exchanges and Clearing stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,84 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,88 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Hong Kong Exchanges and Clearing mit einem Umsatz von insgesamt 7,87 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,78 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 1,18 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at