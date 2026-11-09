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09.11.2026 06:31:29
Hong Kong Exchanges and Clearing präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Hong Kong Exchanges and Clearing hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,500 USD je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,00 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hong Kong Exchanges and Clearing einen Umsatz von 994,1 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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